Средний размер потребительского кредита в Удмуртии за январь-август вырос на 10,7%

Средний размер потребительского кредита в Удмуртии в январе-августе 2019 года составил 132,9 тыс. руб. Это на 10,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России средний размер потребкредита за обозначенный период составил 180,4 тыс. руб., увеличившись на 12,7%.

Наибольший средний размер выданных потребкредитов в январе-августе отметили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ханты-Мансийском АО и Ленинградской области — он составил 418,1 тыс. руб., 295,5 тыс. руб., 295,1 тыс. руб., 263,6 тыс. руб. и 214 тыс. руб. соответственно. Самую большую динами роста среднего размера потребкредита зафиксировали в Кемеровской области, Алтайском крае, Тюменской и Ленинградской областях, Красноярском крае. Она составила 19,3%, 17,3%, 16,8%, 16,6% и 15,8% соответственно.

«В последнее время банки подходят к кредитованию заемщиков более избирательно. Достаточно активно выдаются займы гражданам с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки. При этом им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более дорогих товаров и услуг»,— отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.