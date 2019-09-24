В Ростовской области на этой неделе ожидаются заморозки до -3°C

Ночью и утром 25 и 26 сентября в северных районах Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -3°C, сообщает ГУ МЧС по региону.

«Особое внимание следует обратить на использование печей в холода. Чтобы избежать пожаров, следует знать и соблюдать меры пожарной безопасности при топке печи», - говорится в сообщении.

МЧС также предупреждает об опасности оставленных без присмотра электрических обогревателей и использовании неисправных розеток, вилок и выключателей.

Дарья Голякова