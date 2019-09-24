«АльфаСтрахование»: Тарифы в авиастраховании должны повышаться

Тарифы в авиационном страховании в России увеличатся в 2019 г., по оценкам «АльфаСтрахование», в среднем на 20-30%. Для компаний, принесших страховщикам крупные убытки, рост тарифов будет выше. Еще более серьезного увеличения тарифов требует ситуация в сегменте страхования каско вертолетов: страховые выплаты устойчиво превышают взносы страховщиков, поэтому для обеспечения финансовой устойчивости тарифы, по оценкам компании, необходимо повысить вдвое.



Последние 12 месяцев стали непростыми для рынка авиационного страхования. С 1 сентября 2018 г. по 1 сентября 2019 г. в России произошли четыре крупных авиационных происшествия, приведших к списанию магистральных реактивных самолетов и, как следствие, серьезным убыткам для страховщиков. Около $120 млн или 7,5 млрд руб. составили страховые выплаты в отношении четырех крупнейших происшествий только по авиакаско (без учета выплат пострадавшим пассажирам):

01.09.18. Сочи. Авария В737, «ЮТэйр» – $14,5 млн;

09.10.18. Якутск. Авария SSJ100, «Якутия» – $17 млн;

05.05.19. Шереметьево. Катастрофа SSJ100, «Аэрофлот» – $43,5 млн;

15.08.19. Жуковский. Авария А321, «Уральские Авиалинии» – $45 млн;

Также не менее 1 млрд руб. ежегодно составляют страховые выплаты авиакомпаниям по «мелким» убыткам: повреждениям самолетов в аэропортах, попаданиям в двигатели птиц или льда и т.п.

При этом ежегодная сумма страховых взносов совокупно по каско и ответственности всех российских авиакомпаний лежит в диапазоне 6-6,5 млрд руб.

«Сегодняшнее повышение тарифов – это реакция не на крупные убытки, а на то, что уровень премий не обеспечивает рентабельности при среднегодовом за последние годы уровне выплат», – говорит Илья Кабачник, заместитель генерального директора АО «АльфаСтрахование», президент Международного союза авиакосмических страховщиков (IUAI).

На мировом рынке тренд постоянного снижения тарифов, продолжавшийся 15 лет, сменился в 2018 г. повышением, что не стало неожиданностью, поскольку, уже, начиная с 2013 г., каждый следующий год приносил страховщикам превышение убытков над собираемыми с авиакомпаний премиями.

«Для понимания ситуации очень показателен 2017 г., когда авиакомпании мира перевезли 4 миллиарда человек, и при этом в коммерческих авиаперевозках не было ни одного происшествия с гибелью пассажиров. Тем не менее 2017 г. авиационные страховщики мира закончили с убытком: при отсутствии катастроф уровень страховых премий оказался недостаточным для покрытия «повседневных» выплат, связанных с повреждением самолетов, двигателей и т.п. В этом нет ничего удивительного, если принять во внимание постоянный рост стоимости современной техники», - говорит Илья Кабачник.

Однако, несмотря на увеличение тарифов, 2018 г. вновь стал убыточным для мировой страховой индустрии, а 2019 г. наглядно показал, что технологический прогресс вовсе не исключает риск. Две катастрофы самолетов Boeing 737 MAX, последовавшая за этим приостановка эксплуатации этих самолетов по всему миру и начавшиеся судебные разбирательства в США означают рекордный убыток для страхового рынка, размер которого оценивается в $1,5 млрд и более. На этом фоне повышение перестраховочных тарифов по данным рискам безусловно продолжится.

На российском рынке вплоть до 2018 г. авиационные страховщики получали прибыль, при этом тарифы неуклонно снижались. Годовой объем страховых премий по всем авиационным рискам на протяжении нескольких лет оставался на уровне 12-13 млрд руб., несмотря на заметный рост пассажиропотока и стоимости воздушных судов. В 2018 г. в России, как и за рубежом, достижение минимальной отметки в тарифах совпало с резким ростом убытков.

В 2018 г. российские страховщики получили около 13,8 млрд руб. взносов по страхованию авиационных рисков. Из них, по оценке «АльфаСтрахование», 6,25 млрд руб. пришлось на крупные и средние авиакомпании, 5 млрд руб. – на авиационную промышленность, 0,5 млрд руб. – на предприятия наземной инфраструктуры, около 2 млрд руб. – на страхование мелких региональных авиакомпаний, вертолетов, малой авиации.

«Последний сегмент вызывает особое беспокойство страховщиков, поскольку как при страховании частных пилотов, так и при страховании вертолетных компаний страховые выплаты устойчиво превышают взносы. Для возвращения страхования вертолетов к уровню, обеспечивающему финансовую устойчивость, тарифы каско должны быть повышены в среднем в два раза, и, если это невозможно сделать одномоментно, то за ближайшие 2-3 года страховщикам и их клиентам нужно пройти этот путь», – говорит Илья Кабачник.

Что касается аварийности, основная проблема индустрии воздушного транспорта страны, по его словам, заключается в недостаточно системной работе в области безопасности полетов гражданской авиации: необходимо повышение квалификации специалистов всех уровней, внедрение современных технологий управления безопасностью полетов. Развитие событий в 2018-2019 гг. и остающиеся без решения системные проблемы отрасли заставляют предполагать ухудшение показателей аварийности. Как будет развиваться ситуация с тарифами в 2020 г. и далее будет напрямую зависеть уже от будущих показателей убыточности.