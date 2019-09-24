Мэрия незаконно предоставила МУП «Саргорсвет» субсидию в размере 50 млн рублей

Арбитражные суды трех инстанций признали законными правоприменительные акты прокуратуры и Саратовского УФАС, установившие факты ограничения конкуренции в действиях администрации областного центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка соблюдения бюджетного законодательства при выделении субсидий показала, что мэрия без проведения конкурентных процедур предоставила субсидию в размере 50 млн руб. МУП «Саргорсвет» на обеспечение затрат по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

В установленные сроки администрация не приняла мер к восстановлению законного положения, в связи с чем было возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Марина Ковалева