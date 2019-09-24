Наиболее доступные арендные квартиры у конечных станций метро в Петербурге — на юге и юго – западе города

Наиболее доступные по цене аренды квартиры в Петербурге у конечных станций метро можно найти в Красносельском и Невском районах города. Самые дорогие предложения расположены возле станции метро «Беговая», сообщают эксперты АН «Невский простор».

Так, аренда студии возле «Беговой» в месяц обойдется в 26,3 тыс. руб., а за однокомнатную квартиру — 29,3 тыс. руб. При этом возле «Международной» «однушки» предлагают еще дороже, по ставке 31 тыс. руб. в месяц.

Самые низкие ставки аренды у двухкомнатных квартир в Рыбацком — 23 тыс. руб. в месяц и станции «Проспект Ветеранов». Ставки аренды на квартиры-студии там начинаются за 17,5 тыс. руб., это самый низкий показатель для жилья возле метро.

Наибольший объем предложений был зафиксирован вблизи от станции метро «Парнас», наименьший — возле метро «Рыбацкое».