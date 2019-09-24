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Фото: Андрей Абрамов

Первый частный космодром может поменять прописку

Подобранные инвестором участки для строительства объекта занимают лес и деревни

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Об этом гендиректор компании «Космокурс» Павел Пушкин сообщил на своей странице в Facebook.


Об этом гендиректор компании «Космокурс» Павел Пушкин сообщил на своей странице в Facebook. Для реализации проекта необходима территория в 500 гектаров, окруженная лесом со свободным небом, без запретных зон и трасс полетов, развитой транспортной инфраструктурой для доставки туристов.

По словам Пушкина, один из подобранных участков граничит с двумя полузаброшенными деревнями, которые нужно расселять, а другой находится в лесу, который придется вырубать, если проект будет реализован.

В случае, если эти варианты будут отвергнуты жителями области или властями, проект будет реализован в другом регионе, - сообщил Пушкин.

Инвестиции в проект запланированы на уровне 2,6 млрд рублей. Первый запуск с нового космодрома запланирован на 2020 год.

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