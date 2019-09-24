Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), где руководство обвинило одного из студентов в ЛГБТ-пропаганде, Яков Силин записал видеообращение, где прокомменировал проводимый вузом мониторинг соцсетей студентов. Видео размещено в официальном канале университета на Youtube. «Мы на системной основе мониторим соцсети, чтобы упредить наших студентов и обезопасить от возможного влияния тех течений, призывов, событий или лиц, которые призывают к экстремизму. Все, что связано с радикальным исламизмом, с наркотиками, суицидами и многими отрицательными явлениями»,— заявил он. Ректор отметил, что в вузе неоднократно выявляли случаи радикального проявления на этно-конфессиональной основе: «Молодежь приезжает отовсюду и привозит с собой и частичку культуры, и частичку проблем». По мнению господина Силина, такую работу должен вести каждый вуз.

Он также прокомментировал ситуацию с обвинением одного из студентов в нанесении репутационного ущерба вузу из-за принадлежности к группе ЛГБТ-сообщества в соцсети «ВКонтакте». О ситуации с его отчислением стало известно 17 сентября. Тогда университетская группа мониторинга соцсетей студентов якобы обнаружила, что он подписан на группу ЛГБТ-сообщества. Проректор вуза Роман Краснов заявил студенту, что тот порочит имя института. Ректор университета Яков Силин позднее в СМИ сказал, что студент в соцсетях занимается пропагандой гомосексуализма. После возникшего резонанса руководство вуза опровергло планы по отчислению молодого человека.

Как сообщил господин Силин в видеообращении, жалобы на студента начали поступать сначала от студентов, а затем от их родителей. «Информация была о том, что он в открытую, представившись студентом нашего университета, по сути, популяризирует, продвигает одно из сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации,— рассказал ректор.— Мы считаем, что это недопустимо — популяризация. У каждого могут быть свои особенности, свои интересы, но это не означает, что свое мнение, интересы, склонности или отклонения надо навязывать другим. В университете это не принято и не будет принято сообществом». Господин Силин подчеркнул, что у студентов нет права «продвигать свою приверженность к одной из структур нетрадиционной сексуальной ориентации либо связанной с радикальными течениями, экстремизмом, наркотиками, суицидом и так далее».

Яков Силин заверил, что, тем не менее, никаких угроз отчислениями молодому человеку не делали. «Неудивительно, что в творческой среде есть представители нетрадиционной сексуальной ориентации — я не берусь судить ни за, ни против. Есть это и в нашем университете. Но ровно до тех пор, пока это остается их личным делом»,— добавил ректор.

Впрочем, отметил он, мониторинг соцсетей помогает не только выявлять нежелательную пропаганду, но и анализировать пожелания и предложения студентов, например, по видам работ в общежитии, ремонту и закупке мебели — «что студенты в обычной беседе не скажут».