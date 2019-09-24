В Самарской области в детсаду обнаружено 45 литров молока-фальсификата

В Большечерниговском районе Самарской области Россельхознадзор изъял 45 литров фальсифицированного молока из детского сада «Светлячок». Об этом сообщает региональное ведомство.

«По результатам исследований в молоке было обнаружено присутствие растительного масла, что является грубым нарушением Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии. Молоко признано фальсификатом», — говорится в сообщении.

Для лабораторных исследований взяли 900 мл. молока от общей партии. Производителем продукта является компания «Айсберг-плюс» из Московской области.

Алена Смирнова