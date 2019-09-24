В Ипатово директора частной клиники обвиняют в мошенничестве на 2 млн рублей

Ипатовский районный суд Ставропольского края рассмотрит уголовное дело директора частной клиники, которую обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Имя и фамилию обвиняемой, а также название медицинской организации в пресс-службе сообщить отказались.

Следствие показало, что директор коммерческой клиники убедила руководителей детских садов, что ее организация может провести обязательное психиатрическое освидетельствование, хотя на самом деле клиника не имела права оказывать такие услуги. В результате обвиняемая получила незаконный доход в размере более 2 млн руб. В отношении женщины возбудили 24 уголовных дела за аналогичные преступления, которые соединены в одно производство.

Дарья Голякова