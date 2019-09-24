Совет федерации наградит Кадырова почетным знаком за развитие парламентаризма

Комитет Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности наградит главу Чечни Рамзана Кадырова почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма». Решение было единогласно принято всеми членами комитета.

«По инициативе нашего комитета есть предложение наградить почетным знаком Кадырова Рамзана Ахматовича за большой вклад в государственное строительство и развитие законодательства Чеченской Республики»,— сказал глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко (цитата по ТАСС). Он добавил, что господин Кадыров неоднократно являлся субъектом законодательной инициативы, а результаты его руководства Чеченской Республикой «мы все видим на экранах и в жизни». В 2014 году Рамзан Кадыров награждался почетной грамотой Совета федерации.

В конце августа президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Чечни заявил о желании посетить республику, чтобы «наяву посмотреть», как развивается регион. Последний раз господин Путин прилетал в Чечню в октябре 2008 года.