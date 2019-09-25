Большое угольное обогащение

Современная угольная промышленность России развивает такую под­отрасль, как обогащение угля, уже не один год, курс на строительство новых и модернизацию старых обогатительных фабрик стабилен, как бы ни складывалась ситуация на угольном рынке. В первую очередь это связано с требованиями потребителей: поставка топлива с меньшим содержанием золы, серы и фосфора. Поэтому каждый год в разных угольных регионах страны запускаются новые обогатительные фабрики, начинается их строительство или модернизация уже действующих мощностей. Сибирь стала первооткрывателем этого направления. Так, в Кемеровской области местные предприятия обогащают уголь уже более 15 лет, что позволило им закрепиться на внешних премиальных рынках.



Конкуренция и экспорт

Строительство первых углеобогатительных фабрик в современную рыночную эпоху начали предприятия одного из самых крупных угольных месторождений мира — Кузнецкого угольного бассейна (расположен на юге Западной Сибири на территории Кемеровской области). В 2001–2002 годах в Кемеровской области построили три новые обогатительные фабрики — «Антоновскую» (холдинг «Сибуглемет»), «Красногорскую» — «Южный Кузбасс» (группа «Мечел»), «Бачатскую энергетическую» — «Кузбассразрезуголь». Последняя стала тогда первой фабрикой по обогащению «обычного» энергетического угля, который в прежние времена никогда не очищался от породы. В 2003 году аналогичную фабрику — «Спутник» — ввела в строй угольная компания «Заречная». В обоснование строительства новых фабрик представители угольных компаний говорили о необходимости усиления своих рыночных позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

По мере увеличения добычи угля в Кемеровской области и роста потребностей в качественном угле (в первую очередь металлургическом) начиная с 2005 года в регионе промышленники стали запускать одну за другой новые обогатительные мощности. «Сибуглемет» ввел в строй ОФ «Междуреченская», ПАО «Распадская» — одноименную фабрику, компания «Кузбассуголь» (сейчас это УК «Северный Кузбасс») построила ОФ «Северная». Самой крупной тогда новой фабрикой по обогащению энергетического угля стала «Листвяжная» при одноименной шахте в Беловском районе (сейчас в составе ХК «СДС-уголь»), которая была запущена в 2008-м с годовой мощностью в 6 млн т.

В результате не только крупные «традиционные» угольные компании Кемеровской области, созданные на базе производственных объединений еще советской эпохи и позднее приватизированные, но и вновь созданные, например АО «ХК “СДС-уголь“», группа «Стройсервис», ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), обзавелись собственным обогащением угля. Сегодня большинство предприятий этой отрасли в Кузбассе обогащают уголь, в том числе КТК, ООО «Разрез „Кийзасский“», ООО «Угольная компания „Полысаевская“», ООО «Шахто­управление „Карагайлинское“», ООО «Угольная компания „Северный Кузбасс“». На конец 2018-го годовые мощности обогатительных фабрик угольщиков Кузбасса составляли 129,7 млн т, а всего в регионе работали 54 обогатительные фабрики и установки, которые смогли переработать 67% добытого угля (161,6 млн т).

В 2008 году, отражая настроения компаний главной отрасли региона и их намерения, бывший на тот момент губернатором Кемеровской области Аман Тулеев говорил о том, что «нужно развивать обогащение по месту добычи», поскольку строящиеся новые мощности угольной генерации России будут рассчитаны «на лучшее качество угля». За прошедшее десятилетие экспортная ориентация углепрома России усилилась, и нынешний глава региона Сергей Цивилев обосновывает необходимость углеобогащения тем, что уголь из Кузбасса «должен быть экспортного качества». И на региональном форуме «Современные технологии комплексной переработки угля» в сентябре прошлого года он заявил, что порты от угольщиков находятся далеко и везти на такое расстояние некачественный уголь, породу — экономически недопустимо, а перед угольщиками «стоит задача выйти на премиальные рынки, в частности на Азиатско-Тихоокеанский регион». Поэтому «с предприятий должен выходить уголь только экспортного качества, и один из способов решения этой проблемы — современные обогатительные фабрики». В связи с этим власти региона объявили о планах в ближайшие пять лет в Кузбассе дополнительно построить 18 обогатительных фабрик годовой мощностью 66,5 млн т, что должно увеличить мощности углеобогащения в Кузбассе в полтора раза.

В этом году во время поездки на Восточный экономический форум Сергей Цивилев посетил Японию и одну из угольных электростанций в этой стране. Он отметил, что угольная генерация в Японии дешевле, чем газовая, безопаснее в свете частых землетрясений и тайфунов, поэтому местные потребители заинтересованы в поставках угля из России и в увеличении доли таких поставок, но при условии поддержания «стабильности качества». По его оценке, «мероприятия, что мы проводим в отрасли, обеспечивают это качество». Очевидно, что призывы улучшить экспортное качество угля относятся и к угольным компаниям других регионов. К примеру, якутская компания «Колмар» строит самые крупные в отрасли углеобогатительные фабрики: «Денисовская» проектной мощностью 6 млн т угля в год была запущена в мае прошлого года в дополнение к ОФ «Игналинская-1» на 2 млн т (работает с 2016 года), «Игналинская-2» на 12 млн т в настоящее время строится.

Однако, в отличие от Кемеровской области, в других регионах России строительство углеобогатительных фабрик шло не с такими размахом и темпами. В Хакасии фабрику для обогащения энергетического угля для разреза «Степной» компания «Русский уголь» построила только в 2011 году. «Мечел» в рамках освоения Эльгинского месторождения на юге Якутии построил сезонную обогатительную фабрику в 2012 году, которую через два года перевел на круглогодичный режим работы. В Новосибирской области АО «Сиб­антрацит» построило фабрику «Листвянская-2» для обогащения антрацита в 2007 году. А самую большую за пределами Кузбасса углеобогатительную фабрику построило в 2015 году АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) на разрезе «Тугнуйский» в Бурятии в 2009 году мощностью 4,5 млн т в год, позднее расширенную.

Перспективы и рыночная конъюнктура

В последние годы темпы строительства новых обогатительных фабрик в угольной отрасли России не снижаются. В год запускается по два-три новых таких предприятия. В прошлом году углеобогатительными мощностями обзавелись в Кузбассе ООО «Разрез „Кийчакский“» (модульная фабрика на 2,5 млн т) и АО «Талтэк», построившее первую очередь центральной обогатительной фабрики «Краснокаменская» в Киселевске в декабре 2018 года (на 3,5 млн т проектной мощности). Необходимость собственных обогатительных мощностей вице-президент компании Вадим Цымбалов, объявляя о проекте в 2017 году, обосновал просто: «Без обогатительной фабрики сейчас тяжело выживать»

В начале нынешнего года департамент угольной промышленности Кемеровской области сообщил о планах угольщиков Кузбасса ввести в строй уже в этом году четыре обогатительные фабрики общей мощностью около 10 млн т. Самая крупная из планируемых — ОФ «Увальная» на 5 млн т годовой проектной мощности — строится в Новокузнецком районе АО «УК „Сибирская“». В сентябре прошлого года ее проект получил положительное заключение Главгос­экспертизы, в сообщении которой указано, что предприятие разместится на промплощадке одноименной шахты и будет использовать уже построенный погрузочно-складской комплекс. В этом году «Сибирская» объявила о планах увеличить добычу угля на шахте «Увальная» в два раза — до 4,53 млн т, вложить в развитие производства 5,7 млрд руб., в том числе 2,53 млрд руб. в капитальное строительство. Пока о пуске новых мощностей «Сибирская» не объявляла, хотя, по данным департамента угольной промышленности, уже отчитывается об обогащении угля.

Вторая очередь фабрики ООО «Разрез „Кийзасский“» в Мысках, запланированная к вводу в этом году, увеличит мощности обогащения предприятия в два раза — с 2,5 до 5 млн т. Еще в конце прошлого года прежний руководитель разреза Николай Зарубин объявлял о планах закупить необходимое оборудование и запустить вторую очередь фабрики с выводом ее на проектную производительность в конце 2019 года. Общие инвестиции в обогатительные мощности в 2019 году планировались на «Кийзасском» в сумме 1 млрд руб.

Два других заявленных в начале нынешнего года проекта в углеобогащении в Кузбассе пока остаются в стадии намерения или подготовки. Это связано как с неблагоприятными обстоятельствами на рынке, так и с проблемами самого инициатора проекта. Проект новой фабрики на 1,8 млн т годовой мощности был подготовлен в конце прошлого года для АО «Шахта „Алексиевская“» (находится в конкурсном производстве под управлением ООО «Угольная компания „Полысаевская“»). В апреле председатель совета директоров УК «Полысаевская» Юрий Сазонов сообщил о намерении компании вложить в 2019 году 4,2 млрд руб. в строительство новых инфраструктурных и производственных объектов и в техперевооружение, в том числе, 1,1 млрд руб. — в строительство фабрики, а также в новую транспортную цепочку. По данным Юрия Сазонова, в апреле «проект обогатительной фабрики был получен и прошел госэкспертизу», однако в дело вмешались внешние обстоятельства — упали цены на энергетический уголь марки «Д», который добывала «Алексиевская». В настоящее время реализация этого проекта при­остановлена.

Еще одна фабрика — «Краснобродская-Южная» (на 1,8 млн т годовой мощности), расположенная при одноименном разрезе ООО «Краснобродский-Южный», — должна была быть введена в эксплуатацию в этом году. Однако в конце мая в ООО была начата процедура банкротства — наблюдение с требованиями от заявителя на 143,1 млн руб. В таких обстоятельствах неясно, сможет ли предприятие реализовать инвестиционные проекты.

В реализации и планах

В то же время остаются в стадии строительства другие проекты — как в Кузбассе, так и в других угольных регионах. В частности, компания «Колмар» в Якутии, согласно заявлению гендиректора компании Артема Левина, планирует запустить обогатительную фабрику «Игналинская-2» уже в мае следующего года. В августе Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на расширение мощности ОФ «Денисовская» с 5 до 6 млн т. Компания «Сибантрацит» реконструирует ОФ «Листвянская» для увеличения мощности в два раза.

СУЭК расширяет фабрику на разрезе «Тугнуйский» (Республика Бурятия). Как сообщил в интервью на последнем Восточном экономическом форуме генеральный директор компании Владимир Рашевский, в планах СУЭК инвестировать в развитие «Тугнуйского», включая его фабрику, 15 млрд руб. В пресс-службе компании пояснили, что указанные планы предусматривают увеличение добычи угля на разрезах «Тугнуйский» и «Никольский» до 15 млн т в год и строительство нового модуля обогащения угля.

В Кузбассе к строительству собственной фабрики на 6 млн т годовой мощности приступило ООО «УК „Талдинская“». По данным его гендиректора Владимира Шептуна, в этом году компания рассчитывает получить подготовленный проект предприятия и в конце года приступить к его строительству. В рамках проекта компания в этом году начинает строительство котельной, железнодорожного моста, примыкания железнодорожного тупика, подстанции на 220 Кв. Пуск первой очереди фабрики мощностью 1,5–2 млн т угля в год запланирован на четвертый квартал 2020 года.

О планах построить обогатительную фабрику объявило также новокузнецкое АО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» (ведет добычу угля на разрезе «Корчакольский», принадлежит итальянской компании Coeclerici Group). По данным гендиректора «Кузнецкинвестстроя» Феликса Нахшунова, компания планирует вложить в предстоящие три года 4 млрд руб. в строительство обогатительной фабрики на 1,5 млн т годовой мощности и увеличить пропускную способность железнодорожной погрузки с 2 до 4 млн т. Пуск новых мощностей «Кузнецкинвестстрой» планирует в 2021 году.

По оценке эксперта-аналитика АО «Финам» Алексея Калачева, «экономическая целесообразность таких проектов», как угле­обогатительные фабрики, вполне очевидна: «Продукция высокого передела более конкурентоспособна, имеет более высокую стоимость, на нее высокий и постоянно растущий спрос». Коксующиеся марки угля, по его оценке, обогащаются на 85–90%, но растет также и обогащение энергетических углей, поскольку растут требования энергетиков к качеству топлива и его экологичности, а низкие требования к углю по содержанию золы и серы уходят в прошлое даже в России. Поскольку около половины угля из России идет на экспорт, обогащение «становится насущной необходимостью», отметил эксперт.

Игорь Лавренков, Кемерово