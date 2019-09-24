25 сентября, среда
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Орловская область хочет привлечь австрийскую Vamed к строительству медцентра

Австрийская группа Vamed, специализирующаяся на предоставлении услуг здравоохранения, рассматривает возможность инвестирования в строительство многопрофильного медицинского и оздоровительного центра для ЦФО в Орле. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на советника по инвестиционной деятельности губернатора и председателя правительства области Артура Волошина. «С этой целью члены правления компании Анджело Ризутти и Хайнс Капфенберг посетят Орловскую область в начале октября этого года»,— цитирует пресс-служба господина Волошина. Подробности проекта не раскрываются.

Группа Vamed основана в Австрии, работает по всему миру в таких сферах здравоохранения, как профилактика, экстренная помощь, реабилитация и уход. Международные проекты компании включают разработку проектов, проектирование и строительство медицинских учреждений, а также специализированные услуги в финансовой, инфраструктурной и технической областях.

Ирина Лобанова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Власть

Новости компаний

Кадры

Пресс-релизы

Стиль. Анонсы

Профиль пользователя