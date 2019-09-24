Мусорный полигон горит в Новосибирске

В Новосибирске горит мусорный полигон «Левобережный». По данным мэрии, возгорание произошло на площади 3 тыс. кв. м. В управлении МЧС по Новосибирской области сказали, что ведутся работы по тушению пожара.

На месте работает спецтехника МУП «Спецавтохозяйство»: три поливальные машины, десять КамАЗов, пять бульдозеров, фронтальный погрузчик. Дополнительно для устранения возгорания на полигон направлены по две поливальные машины ДЭУ-3 и ДЭУ-4, а также пожарные цистерны с водой. «Причины возгорания устанавливаются»,— сообщили в пресс-центре мэрии.

Полигон «Левобережный» эксплуатируется с 1995 года, принимает ТКО от жилого сектора, предприятий и организаций преимущественно Кировского и Ленинского районов. Летом прошлого года на полигоне уже был крупный пожар из-за поджога неизвестными лицами. Мусор горел несколько дней, однако, как сообщали власти, превышения уровня загрязняющих веществ не было зафиксировано.

Оксана Павлова