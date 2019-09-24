Во время Недели моды в Париже будет работать шоурум московских дизайнеров

В период проведения Парижской Недели моды на пересечении главных байерских маршрутов будет работать шоурум MODE: MOSCOW. Созданный по инициативе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Московского экспортного центра, проект направлен на поддержку модных дизайнеров столицы.

Отобранными экспертным советом участниками стали 25 московских дизайнеров, выбор которых должен отразить стилистическое и концептуальное разнообразие модной индустрии Москвы. В шоуруме «поселились» марки как категории «люкс», так и «street-wear». В их число вошли, например, Alena Akhmadullina, Daria Bardeeva, Julia Davidian,

L`Enigme, Laroom, Mirstores, Outlaw, Radical Chic, Ruban, SORRY, I`M NOT, Tegin и другие.

Шоурум будет работать до 1 октября по адресу 5 Rue de Castiglione.