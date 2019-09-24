Трибьют Карлу: Кейт Мосс, Томми Хилфигер, Такаси Мураками и другие переосмыслили дизайн белой рубашки

Именная марка Карла Лагерфельда совместно с глобальной онлайн-платформой Farfetch запускают проект «A Tribute to Karl Lagerfeld: The White Shirt Project». Инициатором выступила консультант марки и подруга Карин Ройтфельд. Проект вдохновлен словами самого Карла: «Если вы спросите меня, что я больше всего хотел бы изобрести в моде, я бы сказал — белую рубашку. Для меня белая рубашка — основа всего. Все остальное приходит потом».

Такаси Мураками Фото: 2019 Takashi Murakami_Kaikai Kiki Co., Ltd.

Чтобы отдать дань уважения наследию легендарного кутюрье, его друзья и близкие, среди которых Кайя Гербер, Джиджи Хадид, Хелен Миррен, Оливия Палермо, Су Джу Парк, Холли Роджерс, Надя Сваровски, Эмбер Валлетта, Льюис Хэмилтон, Симона Леньо, Элтон Мейсон, Алессандро Микеле, Жан-Батист Мондино, Криштиану Роналду, Стивен Уилсон и другие, разработали свой собственный вариант дизайна белой рубашки, без которой невозможно представить личный стиль Карла Лагерфельда.

Увидеть эти модели можно будет 25 сентября на выставке в штаб-квартире марки KARL LAGERFELD во время Недели моды в Париже. Затем экспозиция переместится в избранные магазины марки по всему миру.

Томми Хилфигер Фото: Craig McDean / Art + Commerce

С 26 сентября к покупке будут доступны 7 рубашек в количестве 77 экземпляров каждая на сайтах Farfetch. com и KARL. COM. Все вырученные средства будут направлены в благотворительную организацию «Sauver la Vie» для поддержки медицинских исследований в Парижском университете Декарта, которую при жизни поддерживал сам Карл Лагерфельд.