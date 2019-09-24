В Башкирии возбуждено новое дело о краже денег из банка «Открытие»

Следственный главк МВД по Башкирии возбудил еще одно уголовное дело в отношении сотрудницы банка ФК «Открытие», которая подозревается в крупной краже средств из кассы кредитной организации (ст. 160 УК РФ «Присвоение, растрата»). В уголовном деле фигурирует ущерб в размере 43 млн руб., сообщают в МВД. Подозреваемой в деле является, по информации "Ъ-Уфа", Лиана Латипова 1980 года рождения, руководившая филиалом «Первоймайский» «Бинбанка» (позже влился в ФК «Открытие»).

Под подозрение полиции Лиана Латипова попала после задержания в июле другой сотрудницы этого филиала банка — Лилии Азнабаевой, которая обвиняется в краже из банка 6,5 млн руб. По версии следствия, подозреваемые действовали сообща, «неоднократно присваивали деньги из кассового узла», а в целях сокрытия недостачи оформляли закрытие вкладов клиентов. Таким образом были закрыты счета 50 вкладчиков, отмечают в пресс-службе МВД Башкирии.

Следствие ходатайствовало в суде об избрании меры пресечения подозреваемой.

В ФК «Открытие» сообщили, что нарушения были найдены во время плановой проверки службы собственной безопасности банка.

Олег Вахитов