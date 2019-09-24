Хлебокомбинат «СМАК», входящий в состав агрообъединения «МАКФА», получил разрешение на строительство нового хлебозавода. Запустить новое производство планируют в Екатеринбурге в 2021 году, а к 2024-му увеличить объемы выпуска продукции в два раза - до 200 тонн хлебобулочной и кондитерской продукции в день, а годовую выручку – до 7 млрд рублей. Объем инвестиций на первом этапе составит 3,6 млрд рублей.



«Инвестируя в новое предприятие, мы движемся согласно вектору, заданному президентом России Владимиром Путиным, - комментирует Валерий Юревич, владелец АО «МАКФА». – На сегодняшний день одной из краеугольных задач экономики является обновление промышленности, модернизация предприятий, и мы вкладываем деньги именно в технологически продвинутый завод с высокой производительностью труда».

Объем инвестиций в проект на первом этапе, до момента запуска в 2021 году, составит 3,6 млрд рублей. Треть - собственные средства компании, треть – вложения агропромышленного объединения «МАКФА» и треть – кредит «Сбербанка» - по субсидированной программе поддержки инвестиций в секторе сельского хозяйства и продовольствия.

«Сейчас государством разработано много инструментов для поддержки бизнеса — просто ими надо уметь пользоваться. В том числе благодаря программам поддержки АПК, сегодня возможна реализация проекта в таком масштабе и с таким объемом инвестиций. Если бы этих мер не было, мы шли бы более мелкими шагами. Также мы заявлены на участие в программе Минпромторга России по повышению производительности труда. Там тоже есть возможность получить льготное кредитование», — комментирует директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров.

На строительной площадке будущего хлебозавода начинаются работы

С точки зрения продовольственной безопасности страны, появление нового современного предприятия пищевой промышленности на сегодняшний день очень важно. Решение о строительстве нового завода нашло поддержку на различных уровнях: у Минпромторга России и руководства Свердловской области.



Проект получил статус стратегически важного для Свердловской области. Кроме того, решением инвестиционного совета при губернаторе Евгении Куйвашеве будущему хлебокомбинату присвоен статус приоритетного инвестпроекта.

«Мы являемся участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», - рассказывает Владилен Фуфаров. – «Поэтому, к 2024 году, на новой площадке будет создано до 400 высокопроизводительных рабочих мест».

Проект завода разработал екатеринбургский филиал российско-голландской компании Bilfinger Tebodin – одной из ведущих инженерных компаний в мире в области создания производств пищевой промышленности. Новое производство будут создавать только по современным технологиям.

Проект получил положительное заключение государственной строительной экспертизы. Причем «СМАК» сознательно проходил государственную, а не коммерческую экспертизу, осознавая, что строит социально значимое предприятие. Подрядчиками строительства выступают несколько компаний из Свердловской области.

Новое предприятие должно будет потеснить тот бизнес, который по уровню развития остался в прошлом столетии и сегодня зачастую живет за счет низкой цены при невысоком качестве.

«Сегодня мы идем на значительные инвестиции и строим завод с большим запасом расширения, – говорит Валерий Юревич, - потому что планируем свою деятельность на десятилетия вперед».