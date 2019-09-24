Хлебокомбинат «СМАК», входящий в состав агрообъединения «МАКФА», получил разрешение на строительство нового хлебозавода. Запустить новое производство планируют в Екатеринбурге в 2021 году, а к 2024-му увеличить объемы выпуска продукции в два раза - до 200 тонн хлебобулочной и кондитерской продукции в день, а годовую выручку – до 7 млрд рублей. Объем инвестиций на первом этапе составит 3,6 млрд рублей.
«Инвестируя в новое предприятие, мы движемся согласно вектору, заданному президентом России Владимиром Путиным, - комментирует Валерий Юревич, владелец АО «МАКФА». – На сегодняшний день одной из краеугольных задач экономики является обновление промышленности, модернизация предприятий, и мы вкладываем деньги именно в технологически продвинутый завод с высокой производительностью труда».
Объем инвестиций в проект на первом этапе, до момента запуска в 2021 году, составит 3,6 млрд рублей. Треть - собственные средства компании, треть – вложения агропромышленного объединения «МАКФА» и треть – кредит «Сбербанка» - по субсидированной программе поддержки инвестиций в секторе сельского хозяйства и продовольствия.
«Сейчас государством разработано много инструментов для поддержки бизнеса — просто ими надо уметь пользоваться. В том числе благодаря программам поддержки АПК, сегодня возможна реализация проекта в таком масштабе и с таким объемом инвестиций. Если бы этих мер не было, мы шли бы более мелкими шагами. Также мы заявлены на участие в программе Минпромторга России по повышению производительности труда. Там тоже есть возможность получить льготное кредитование», — комментирует директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров.
«Мы являемся участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», - рассказывает Владилен Фуфаров. – «Поэтому, к 2024 году, на новой площадке будет создано до 400 высокопроизводительных рабочих мест».
Проект завода разработал екатеринбургский филиал российско-голландской компании Bilfinger Tebodin – одной из ведущих инженерных компаний в мире в области создания производств пищевой промышленности. Новое производство будут создавать только по современным технологиям.
Проект получил положительное заключение государственной строительной экспертизы. Причем «СМАК» сознательно проходил государственную, а не коммерческую экспертизу, осознавая, что строит социально значимое предприятие. Подрядчиками строительства выступают несколько компаний из Свердловской области.
Новое предприятие должно будет потеснить тот бизнес, который по уровню развития остался в прошлом столетии и сегодня зачастую живет за счет низкой цены при невысоком качестве.
«Сегодня мы идем на значительные инвестиции и строим завод с большим запасом расширения, – говорит Валерий Юревич, - потому что планируем свою деятельность на десятилетия вперед».