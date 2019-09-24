Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо

«Сибирская академия самбо» открыта сегодня в Новосибирске по адресу Фабричная, 17/4. Комплекс включает три помещения на 350 мест: зал общей физической подготовки, зал спортивного самбо с игровой площадкой и зал боевого самбо. Каждый из них оснащен современным оборудованием и инвентарем. В центре планируется проводить учебно-тренировочные сборы, семинары, конференции, мастер-классы и мероприятия в рамках проекта «Самбо в школу». Комплекс призван стать базой для сборных команд Сибирского федерального округа.

Сегодня на территории комплекса стартовали масштабные всероссийские соревнования. С началом соревнований, а также с началом работы «Сибирской академии самбо» всех поклонников национального вида спорта поздравили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, президент Новосибирской региональной федерации самбо Станислав Колесников.

Андрей Травников вручил руководству академии сертификат на приобретение микроавтобуса, а также почетную грамоту.

Губернатор напомнил, что 2019-й год объявлен в России годом самбо. «Нам очень важно, что Новосибирская область сыграла большую роль в появлении этого уникального отечественного вида единоборств в начале XX века и играет сегодня активную роль в его популяризации. В развитии самбо в Новосибирской области нет ничего искусственного. Само ощущение того, что это наш, отечественный, уникальный вид единоборств, ложится на наш менталитет, нашу историческую память. Наш регион активно включился в проекты развития этого вида спорта. У нас работают Новосибирская региональная федерация самбо и спортивные школы. Мы стали пилотным регионом по внедрению национальных видов спорта в школьное обучение. Многие образовательные учреждения области стали участниками федеральных проектов „Самбо в школу“ и „Студенческое самбо“»,— подчеркнул Андрей Травников.

Цель проекта «Самбо в школу» — увеличение количества детей и молодежи, систематически занимающихся самбо, через включение национального вида спорта в урочную и внеурочную деятельность школьников. Губернатор подчеркнул, что, учитывая популярность самбо среди детей и молодежи Новосибирской области, правительство региона и дальше будет оказывать поддержку развитию этого вида спорта.