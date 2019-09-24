Директор саратовской УК попытался присвоить средства, подлежащие уплате подрядчику за выполненные работы

В Саратове руководитель одной из управляющих организаций Ленинского района подозревается в попытке присвоить денежные средства с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Неправомерные действия были пресечены сотрудниками УЭБ и ПК УМВД РФ по городу Саратову.

По версии следствия, в ноябре 2018 года возглавляемая подозреваемым УК заключила договор подряда с организацией на очистку крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Стоимость работ устанавливалась в размере 35 руб. за кв. м очищенной площади, однако при заключении договора подозреваемый сообщил, что за подписание договора он будет оплачивать только по 25 руб. за кв. м, а разница в размере 214 тыс. руб. должна быть уплачена лично ему, сообщили в СУ СК. 16 сентября при получении части от указанной сумы в размере 100 тыс. руб. директор УК был задержан.

Марина Ковалева