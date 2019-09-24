Два недостроя липецкого «Эксстроймаш» оценены более чем в 900 млн рублей

Рыночная стоимость двух недостроенных домов и участков банкротящегося липецкого ОАО «Эксстроймаш» (входит в холдинг «СУ-5» экс-депутата липецкого облсовета Михаила Захарова) составляет 913,03 млн руб., следует из отчета об оценке имущества должника. Оценка касается двух недостроенных многоквартирных домов. Здание на улице Свиридова, 14 площадью 11 тыс. кв. м с 65% готовности оценено в 548 млн руб. Второй недострой проектируемой площадью 10,9 тыс. кв. м находится в 32,33 микрорайоне с 45%-ной готовностью оценен в 365 млн руб. Объекты находятся в собственности компании, а земельные участки площадью 35,3 тыс. кв. м. в седьмом жилом районе принадлежат ей на праве аренды.

Арбитражный суд Липецкой области ввел конкурсное производство в отношении ОАО «Эксстроймаш», застройщика микрорайона «Европейский» в Липецке (входит в холдинг СУ-5 Михаила Захарова) в начале 2019 года. Общая сумма требований, включенных в реестр кредиторов, составляет 2,2 млрд руб.

Ранее в рамках расследования уголовного дела по фактам хищения средств дольщиков ЖК «Европейский» в Липецке следствие наложило арест на имущество «Эксстроймаша» на сумму почти в 200 млн руб. По версии следствия, руководство компании-застройщика совершило хищение денег у дольщиков, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Подробнее об уголовном деле читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «“Эксстроймаш” не вытягивает долю».

Ирина Лобанова