Бывший технический директор «ВКонтакте» перешел в «Яндекс.Такси»

На пост технического директора фудтех-направления «Яндекс.Такси» переходит бывший технический директор «ВКонтакте» Александр Константинов, он начнет работу в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Александр Константинов объединит технические команды и специалистов в таких проектах, как «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Лавка», а также будет отвечать за технологическое развитие новых направлений и проектов, говорится в сообщении.

Летом «Яндекс.Еда» впервые опубликовала финансовые показатели: валовая выручка проекта (комиссия с заказов и платежи за доставку) во втором квартале составила 776 млн руб. Выручка конкурента сервиса — Delivery Club — за тот же период равнялась 865 млн руб.

Полгода назад на должность финансового директора «Яндекс.Такси» был назначен Евгений Сендеров, занимавший пост президента крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ Outdoor с 2011 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Президент Russ Outdoor переходит в "Яндекс.Такси"».