«Медси» объединила в Перми активы под брендом «Медси-Медлайф»

АО «Группа компаний „Медси“» консолидировало активы в Перми под брендом «Медси-Медлайф». Об этом говорится в пресс-релизе группы. В состав региональной сети вошли шесть клиник и фитнес-центр.

Напомним, в 2018 году ГК «Медси» приобрела 100% пермского ООО «Клиники здоровья „Медлайф“». В планах московской сети было сохранение управленческой команды и старт строительства круглосуточного стационара.

По данным «Медси», по итогам 2018 года выручка приобретенных активов составила 634 млн руб. Всего зарегистрировано более 700 тыс. посещений.

Как отмечают в «Медси», процесс интеграции проходил поэтапно: сначала ГК приобрела 60% в 2017 году, а спустя год довела долю до 100%. В итоге ООО «Клиники здоровья „Медлайф“» возглавила Ольга Шакирова, финансовый директор ГК «Медси». Операционное управление сетью осуществляет Елена Россохина, ранее возглавлявшая клинику «Медси» на улице Пушкина в Перми.