В России появится первый кинозал в формате Dolby Cinema

Хорошие новости для киноманов, привыкших смотреть фильмы в высочайшем разрешении и комфорте,— Dolby Laboratories и крупнейший в России оператор кинотеатров «Кино ОKKO» («Синема Парк» и «Формула кино») заключили соглашение об открытии первого в стране кинозала Dolby Cinema.

Новый проект сочетает в себе технологии иммерсивного звука Dolby Atmos для полного погружения в происходящее на экране (позволяет точно размещать звуковые объекты и перемещать их в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя) и технологию Dolby Vision, которая отвечает за глубокое изображение с насыщенными цветами — от самых светлых до самых темных. Благодаря слиянию этих двух разработок каждое место в кинотеатре станет «лучшим в зале». Другими словами, проблема крайних боковых мест, дальних и первых рядов будет решена.

В формате Dolby Vision и Dolby Atmos уже созданы более 250 кинофильмов. Девять из десяти наиболее кассовых фильмов 2019 года были предложены зрителям в формате Dolby Cinema.

Новый зал откроется в кинотеатре «Синема Парк Метрополис». Дата открытия пока не сообщается.