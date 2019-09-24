Ростовская область заняла шестое место в России по вводу жилья

По итогам первых шести месяцев 2019 года Ростовская область по вводу жилья заняла шестое место по России и второе место по ЮФО, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и территориального развития региона.

Среди городов по количеству введенного за восемь месяцев 2019 года жилья лидируют Ростов (793, 6 тыс. кв. м), Новочеркасск (86,9 тыс. кв. м) и Батайск (88,4 тыс. кв. м). По районам области больше всего жилья ввели в Аксайском (140,4 тыс.кв. м), (Азовском – 50 тыс. кв. м), и Сальском районе (31 тыс. кв. м). Сейчас в новых жилых районах строят школы, детские сады и поликлиники.

Застройщики Ростовской области за первое полугодие 2019 года заплатили в бюджет России 7,2 млрд руб. налогов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дарья Голякова