Лилия Гумерова может возглавить в Совфеде комитет по науке, образованию и культуре

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, полномочия которой были подтверждены на прошлой неделе главой республики Радием Хабировым, может получить пост председателя комитета по науке, образованию и культуре, сообщают «РИА Новости». Источник агентства сообщил, что госпожа Гумерова, которая пока работает в верхней палате парламента в должности зампредседателя комитета, будет утверждена в новом качестве 25 сентября. На этом посту она сменит Зинаиду Драгункину, возглавлявшую комитет с 2011 года (представляла Мосгордуму).

Ирина Самойлова