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Прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже фальшивых больничных листов

Прокуратура Приморского района в ходе мониторинга сети интернет выявила сайт компании, оказывающей медицинские услуги на территории района по продаже поддельных листков нетрудоспособности граждан. Проведенная проверка показала, что сайт mio-med.su не имеет отношения к медицинской организации Петербурга, а его администратором является физлицо, проживающее в Москве, сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре напоминают, что незаконное приобретение и сбыт официальных документов, представляющих права или освобождающих от обязанностей, а также официального документа в целях его использования является преступлением. По выявленным фактам в Симоновский районный суд города Москвы направлено исковое заявление о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

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