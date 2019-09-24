В Казани впервые за 53 года появился ранний снежный покров

Раннее появление снежного покрова впервые за 53 года зафиксировали в Казани, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на заведующую метеостанцией КФУ Мадину Шарипову. В городе за ночь выпало 6,6 мм снега.

По словам Шариповой, снежным покровом специалисты называют выпавший снег, который не тает в течение ночи и до утра. «Такое впервые наблюдается в городе с 1966 года. До этого самое раннее установление снежного покрова было зафиксировано 3 октября 1978 года», — сказала госпожа Шарипова.

Она считает, что выпавший сегодня в Казани снег устойчивым не будет, он растает в течение дня. В предыдущие годы выпавший в Казани ранний снег обычно очень быстро таял. В среднем первый покров устанавливался в конце октября, а устойчивый появляется 19 ноября.

"Ъ-Казань"