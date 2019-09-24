Адвокат Януковича рассказал о подготовке возращения политика на Украину

Сбежавший из страны экс-президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину, сообщает украинский «Пятый канал». По словам адвоката политика Виталия Сердюка, «защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине». Юристу уточнил, что в апелляционном суде Киева начали рассматривать семь жалоб адвокатов об отмене приговора господину Януковичу.

«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. Основные задачи, поставленные клиентом,— это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота,— сейчас выполняются»,— сказал господин Сердюк.

Ранее господин Сердюк сообщал, что бывший украинский лидер планирует вернуться в страну после инаугурации Владимир Зеленского.

Напомним, господин Янукович покинул Украину в феврале 2014 года. Позже Оболонский районный суд Киева признал его виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны, он был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Экс-президент свою вину отрицает и даже по видеосвязи не принимал участия в оглашении приговора.

Подробнее о решении суда — в публикации “Ъ” «Виктор Янукович получил 13 лет заочного режима».