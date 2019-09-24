Отопительный сезон в Самаре официально начнется в четверг

Старт отопительного сезона в Самаре назначен на четверг, 26 сентября. Об этом сообщает городская администрация.

В конце минувшей недели стартовала подача тепла в учреждения социальной сферы. К отоплению были подключены роддома и онкологический центр. После этого тепло стало подаваться в детские сады и школы, в которых уже прошла опрессовка и от которых уже поступила соответствующая заявка.

Во вторник начнется подача отопления в санаторную школу-интернат № 9 на 9-й просеке. По состоянию на утро вторника в Самаре к теплу подключены 8% объектов здравоохранения. Кроме того, отопление подается в 4% образовательных учреждений, в том числе, в детсады.

Георгий Портнов