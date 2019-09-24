Facebook заблокировала группу в поддержку Трампа, которой управляли украинские граждане

Facebook заблокировала группу I Love America («Я люблю Америку»), которая активно поддерживала Дональда Трампа, после того как выяснилось, что ею управляли украинские граждане. Администраторами были десять граждан Украины, один француз, британец и казах. На страницу были подписаны 1,1 млн пользователей, сообщает Popular Information.

Изначально в группе публиковались материалы на военную тематику и посты, взывающие к чувству патриотизма американцев. Однако в последние недели администраторы страницы стали активно публиковать мемы в поддержку президента США, которые, как утверждается, были созданы российским Агентством интернет-исследований. Эту организацию связывают с созданием множества страниц в социальных сетях в поддержку Дональда Трампа перед президентскими выборами 2016 года.

Popular Information отмечает, что сейчас в Facebook действует целая сеть подобных групп, управляемых гражданами Украины. Все они изначально были посвящены отвлеченным темам, но в последнее время сменили тематику на поддержку господина Трампа.

Кирилл Сарханянц