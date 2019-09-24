На Дону средний размер потребительского кредита вырос на 12%

Средний размер потребительского кредита в Ростовской области за январь-август этого года составил 152,3 тыс. руб., что на 11,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй. В соседнем Краснодарском крае показатель вырос на 10,9% и составил 162 тыс. руб. На Ставрополье средний размер выданных кредитов показал более высокий рост — 15,4%, однако показатель составил всего 149 тыс. руб.

Наибольший средний размер в январе-августе 2019 года среди 30 регионов-лидеров был отмечен в Москве (418,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (295,5 тыс. руб.), и Московской области (295,1 тыс. руб.) При этом самый серьезный рост показателя продемонстрировали Кемеровская область (+19,3%), Алтайский край (+17,3%) и Тюменская область (+16,8%).

В среднем по стране размер потребительского кредита за январь-август этого года составил 180,4 тыс. руб., увеличившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Дарья Голякова