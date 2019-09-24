В Северном лесу приостановлена вырубка почти тысячи аварийных деревьев

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области приостановил действие согласования на вырубку 954 аварийных и сухостойных деревьев на территории природного парка «Северный лес» в черте облцентра, следует из сообщения департамента. Деревья планировалось вырубить до июля 2020 года по заявлению собственников земельных участков и на основании актов обследования зеленых насаждений. Действие постановления заморожено после обращения жителей с жалобой на установку металлического ограждения по периметру территории и вырубку деревьев. На момент обследования (19 сентября), впрочем, было выявлено, что «вырубка деревьев не производилась», однако «установка металлического ограждения по периметру территории произведена с нарушениями».

Природный парк областного значения «Северный лес» образован постановлением правительства в июле 2014 года. Ранее по обращению активистов о намеренном повреждении сосен материалы проверки о выявлении 141 поврежденного дерева были направлены в полицию «для проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления нарушителей режима особой охраны природного парка и привлечения их к ответственности». Активисты тогда высказывали опасения, что поврежденные деревья пересохнут, после чего территория парка может быть застроена.

О том, как парк исключили из проекта зеленого пояса вокруг Воронежа, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «“Северный лес” вырос из зеленого пояса».

Ирина Лобанова