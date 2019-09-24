На подъезде к Нижнему Тагилу произошло массовое столкновение машин и автобуса

Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, сегодня около 9:25 по местному времени в селе Николо-Павловском (подъезд к Нижнему Тагилу) произошло ДТП с шестью автомобилями. По данным инспекторов, водитель пассажирского автобуса «Нефаз», который перевозил сотрудников одного из предприятий, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Газель». От удара «Газель» наехала на автомобиль Opel, тот на Nissan. После этого автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2109, а она в свою очередь с автомобилем Cherry. В результате ДТП погиб пассажир «Газели», а водитель был серьезно травмирован. Со слов водителя «Нефаза», в автобусе отказала тормозная система. «Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следствие. Организован объезд места происшествия через населенный пункт»,— заключили в ГИБДД.