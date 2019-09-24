Госсовет Удмуртии внес изменения в бюджет Удмуртии на 2019 год

Депутаты госсовета Удмуртии приняли изменения в бюджет республики на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия» с сессии парламента республики.

Доходная часть бюджета на 2019 год увеличится на 2,74 млрд руб. и составит 82,58 млрд руб.

Расходная часть также выросла на 2,74 млрд руб. и составит 84,3 млрд руб. Дефицит бюджета составит 1,77 млрд руб. Доходы бюджета на 2020 год увеличили на 748 млн руб. до 70,2 млрд руб. Расходы также выросли на 748 млн руб. до 68,27 млрд руб. Профицит бюджета составит 1,94 млрд руб.

Источниками балансировки доходной части бюджета на 2019 год стали налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2019 году. Они составляют 1,74 млрд руб. и 1 млрд соответственно.

Из этих средств 71,4 млн руб. направят на реализацию нацпроектов «Экология» и «Демография», 96,9 млн руб. — на создание доступной среды для инвалидов и пожилых людей, 10,7 млн руб. — на поддержку педагогов, 5,8 млн руб. — на поддержку семьи и детей, 23,7 млн руб. — на сохранение и укрепление здоровья, 119,6 млн руб. — на обеспечение льготного проезда, 19,2 млн руб. — на обеспечение безопасности и ликвидацию ЧС, 6,5 млн руб. — на борьбу с безработицей, 83,7 млн руб. — на проведение праздников, 15,9 млн руб. — на доступность населению услуг и информации. Кроме того, 1,68 млн руб. направят на развитие промышленности, 464,7 млн руб. — на обеспечение деятельности бюджетных учреждений и органов власти, 244 млн руб. — на поддержку муниципалитетов, 36 млн руб. — на поддержку спортклубов, 495 млн руб. — на реконструкцию дорог местного значения, 236 млн руб. — на оплату услуг ЖКХ для льготников, 211.2 млн руб. — на поддержку предпринимательства, 205 млн руб. — на создание новых учебных мест, 127,4 млн руб. — на поддержку многодетных семей.

При этом в республике на 313,83 млн руб. уменьшились расходы на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка. Также на 18,87 млн руб. сократились расходы на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации отходов.