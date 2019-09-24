Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти» Майкл Мендел

Джоэл Майкл Мендел, продюсер американских мультсериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти», умер в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety, ссылаясь на заявление телесети Adult Swim, которая транслирует «Рика и Морти». Причина смерти продюсера не называется.

Мендел является четырехкратным обладателем премии «Эмми». Три из них (в 1995, 1997 и 1998 годах) он получил за работу над «Симпсонами». В общей сложности он спродюсировал 207 эпизодов самого продолжительного сериала в истории американского телевидения. Четвертую награду господин Мендел получил в 2018 году, уже за работу над «Риком и Морти», к команде создателей которого он присоединился в 2014 году.

Кирилл Сарханянц