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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

В конце сентября в нагорной части Нижнего Новгорода заработали все фонтаны

До конца года планируется закончить ремонт десяти аналогичных объектов в нижней части города.

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Последний фонтан в верхней части города - в переулке Чернопрудском – который был отремонтирован в рамках концессионного соглашения с нижегородским «Водоканалом», запущен.


Последний фонтан в верхней части города - в переулке Чернопрудском – который был отремонтирован в рамках концессионного соглашения с нижегородским «Водоканалом», запущен. Ранее заработали фонтаны на улицах Рокоссовского и Бекетова.

Заместитель гендиректора компании ООО «Городские инженерные системы» Сергей Быченков рассказал о том, что было сделано, чтобы фонтан заработал.

Однако сквер, в котором расположен фонтан, пока не благоустроен – на эти работы выделено 6,8 млн рублей.

До конца текущего года в мэрии планируют закончить работы по восстановлению еще десяти фонтанов в заречной части города. Замглавы города Виктор Сдобняков рассчитывает на то, что работы по всем объектам завершат до конца 2019 года.

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