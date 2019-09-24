В Ростове экс-полицейского приговорили к условному сроку и штрафу за мошенничество

Железнодорожный районный суд Ростова приговорил бывшего начальника дежурной части Ростовского ЛУ МВД России на транспорте Руфата Ахмедова к 3,5 годам условно и штрафу 50 тыс. руб. за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Суд установил, что в декабре 2017 года Ахмедов, находясь в своем служебном кабинете, предложил поступающему на службу в полиции соискателю помощь в прохождении «Полиграфа». За это подсудимый получил 12 тыс. руб.

Кроме того, в конце декабря того же года экс-полицейский потребовал с принятого стажером кандидата 15 тыс. руб. за оказанное содействие в устройстве на работу. Получи деньги, подсудимый распорядился ими по своему усмотрению.

Дарья Голякова