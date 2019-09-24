«Коляда-театр» оштрафовали за неготовность к гражданской обороне

Екатеринбургский «Коляда-театр» оштрафовали на 50 тыс. руб. за неготовность к гражданской обороне. Об этом художественный руководитель театра Николай Коляда написал на своей странице в Facebook. По его словам, изначально размер штрафа мог составить 200 тыс. руб., однако в суде сумму снизили. «Ужас. Это сбор с одного спектакля,— подчеркнул драматург.— А за что штраф-то? А за то, что нас включили в список предприятий, которые в случае войны (атомного взрыва) будут продолжать работать, как заводы и другие предприятия».

Господин Коляда отметил, что в театре об этом не знали, а «противогазы, тушенка и прочее» в учреждении отсутствует. «Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку»,— рассуждает Николай Коляда.

В комментариях драматургу посоветовали обжаловать решение суда о штрафе, однако он ничего доказывать не собирается: «Вы их знаете: лучше не связываться, а то присудят миллион или вообще закроют».