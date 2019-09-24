Пермская городская дума отменила ЕНВД без вопросов и обсуждений

Пермская дума приняла решение о досрочной отмене единого налога на вменённый доход с 2020 года. Как пояснила депутатам замглавы администрации Перми, начальник департамента финансов Вера Титяпкина, отмена ЕНВД «позволит сформировать более справедливую налоговую нагрузку на предпринимателей».

Председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник добавила, что в случае досрочной отмены налога, Пермь получит из краевого бюджета компенсацию в размере 936,1 млн руб. Также депутат отметила, что решения о досрочной отмене налога уже приняли 34 муниципалитета Пермского края. По словам госпожи Мельник, предприниматели смогут перейти на упрощённую и патентную систему налогообложения.

Председатель думы Юрий Уткин заявил, что вопрос о досрочной отмене обсуждается не в первый и раз и предложил «закрыть режим вопросов и обсуждений». Это предложение поддержали 24 депутата, против высказались трое, ещё один народный избранник воздержался. Само решение об отмене ЕНВД с 2020 года поддержали 27 депутатов, против высказались трое, ещё двое воздержались.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. Также заксобрание Пермского края в первом чтении приняло проект регионального правительства упрощающие переход на патентную или упрощённую систему налогообложения. Однако, инициатива досрочной отмены ЕНВД вызвала негативную реакцию пермских предпринимателей. Как ранее писал «Ъ–Прикамье», около 2000 предпринимателей подписали письмо к главе Перми Дмитрию Самойлову и председателю городской думы Юрию Уткину с просьбой не отменять налог. По подсчетам представителей бизнеса, налоговая нагрузка, в результате отмены ЕНВД, для пермских компаний, занятых торговлей, общественным питанием и бытовыми услугами населению, вырастет в 6–10 раз.