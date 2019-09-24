Самарский бизнесмен задержан из-за дебоша в самолете

Правоохранители привлекли к административной ответственности пассажира самолета, летевшего из Самары в Москву. Мужчина устроил дебош на борту авиасудна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Сегодня в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево от диспетчера воздушной гавани поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к борту прилетающего рейса из Самары. Причина вызова полиции - произошедший во время перелета конфликт между одним из пассажиров, предположительно, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, с членами экипажа воздушного судна»,– цитирует информагентство сообщение правоохранителей.

Силовики установили, что мужчина летел бизнес-классом и во время полета был в неадекватном состоянии. Также он игнорировал просьбы успокоиться.

Установлено, что нарушителем является житель Самары 1966 года рождения. В отношении него был составлен административный протокол по факту нарушения правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте (ст. 11.17 КоАП РФ). Мужчине грозит до 5 тыс. руб. штрафа либо до 15 суток административного ареста. СМИ сообщили, что нарушителем оказался сооснователь холдинга «У Палыча» Андрей Шишакин.

Георгий Портнов