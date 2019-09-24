В Челябинской области появилось представительство Национального совета по корпоративному волонтерству

На Южном Урале создано региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Решение об этом было принято на совещании, прошедшем под председательством первого заместителя губернатора Ирины Гехт, сообщает пресс-служба областного правительства.

В НСКВ, созданный в 2014 году, входят более 120 российских и международных компаний, поддерживающих добровольчество среди своих сотрудников и объединяющих усилия и ресурсы для решения социальных проблем. В региональное отделение вошли 13 компаний.

По словам Ирины Гехт, развитие волонтерства в регионе во многом зависит от конструктивного взаимодействия с бизнесом. Она отметила, что «крупные компании уже не мыслят свою деятельность вне понятия корпоративного социального партнерства». Однако часто возникает проблема отсутствия «полноценного диалога между властью и корпорациями». Цель создания представительства НСКВ, по ее словам, - «направить позитивную энергию корпоративных волонтеров туда, где она будет необходима и эффективна».