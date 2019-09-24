Бывший новосибирский чиновник возглавил крупнейшую управляющую компанию Красноярска

Экс-начальник комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска и бывший вице-мэр Оби в Новосибирской области Илья Сиводедов назначен генеральным директором управляющей компании «Жилищные системы Красноярска». Об этом сообщает пресс-центр учреждения.

«Компания [под руководством Ильи Сиводедова] продолжит выбранный ранее курс работы, будет усилена работа с населением. В ближайшее время руководитель компании начнет проводить собрания с собственниками жилья, а также личные приемы в компании»,— говорится в релизе.

С октября 2015 года предприятием руководила Наталья Жавнова. В пресс-службе управляющей компании отметили, что задачи, которые стояли перед гендиректором четыре года назад, выполнены. Под ее руководством завершен переход домов под управление компании, организован подомовой учет накоплений на счетах многоквартирных домов и внедрена система расщепления платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Илья Николаев