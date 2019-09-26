Топ-10 банков с наихудшими показателями прироста активов*

Изменение активов за первое полугодие 2019 года (%)
Место по активам на 01.07.2019
Мир Бизнес Банк
Москва
–32,3
80
«Аверс»
Казань
–28,4
60
Нордеа-банк
Москва
–23,0
61
Таврический
Санкт-Петербург
–22,8
66
Связь-банк
Москва
–20,5
32
Креди Агриколь КИБ
Санкт-Петербург
–16,0
94
Росгосстрах Банк
Москва
–15,8
77
Сумитомо Мицуи Рус Банк
Москва
–12,2
86
Русский стандарт
Москва
–11,8
28
Зенит
Москва
–11,4
36
*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2019 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2019 года, 1 апреля 2019 года и 1 июля 2019 года.