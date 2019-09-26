Топ-10 банков с наихудшими показателями прироста активов*

Банк Город Изменение активов за первое полугодие 2019 года (%) Место по активам на 01.07.2019 Мир Бизнес Банк Москва –32,3 80 «Аверс» Казань –28,4 60 Нордеа-банк Москва –23,0 61 Таврический Санкт-Петербург –22,8 66 Связь-банк Москва –20,5 32 Креди Агриколь КИБ Санкт-Петербург –16,0 94 Росгосстрах Банк Москва –15,8 77 Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва –12,2 86 Русский стандарт Москва –11,8 28 Зенит Москва –11,4 36

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2019 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2019 года, 1 апреля 2019 года и 1 июля 2019 года.