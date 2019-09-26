26 сентября, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Топ-10 банков с наихудшими показателями прироста активов*

"Банк". Приложение от , стр. 1
Банк Город Изменение активов за первое полугодие 2019 года (%) Место по активам на 01.07.2019
Мир Бизнес Банк Москва –32,3 80
«Аверс» Казань –28,4 60
Нордеа-банк Москва –23,0 61
Таврический Санкт-Петербург –22,8 66
Связь-банк Москва –20,5 32
Креди Агриколь КИБ Санкт-Петербург –16,0 94
Росгосстрах Банк Москва –15,8 77
Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва –12,2 86
Русский стандарт Москва –11,8 28
Зенит Москва –11,4 36

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2019 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2019 года, 1 апреля 2019 года и 1 июля 2019 года.

Комментарии

Печать

PDF-версия

Рекомендуем

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя