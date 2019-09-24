«Запсибнефтехим» начал выпускать пропилен

Крупнейший нефтехимический проект СИБУРа, строящийся в Тобольске (Тюменская область), — «Запсибнефтехим» перешел на выпуск пропилена, сообщает пресс-служба компании. «В сентябре мы получили свой первый пропилен с установки пиролиза мощностью 500 тыс. тонн пропилена и 1,5 млн тонн этилена в год»,— рассказал директор производства пиролиза «ЗапСибНефтехима» Дмитрий Соколов. Пропилен — сырье для производства полипропилена, который используется для производства широкой линейки полимерной продукции от медицинских изделий и предметов личной гигиены до геотекстиля, труб для горячего водоснабжения, тары и упаковки.

После запуска «Запсибнефтехима» суммарный объем производимого полипропилена на тобольских предприятиях СИБУРа (включая действующее полимерное производство «СИБУР Тобольска») составит 1 млн тонн полипропилена в год. Общие инвестиции в проект — около $9,5 млрд.