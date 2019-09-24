Застройщик Ивы вновь судится с мэрией

ООО «Ива-Девелопмент» (дочерняя структура ООО «СИК «Девелопмент-Юг», Краснодарский край, застройщик микрорайона Ива) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к администрации Перми. Соответчиком выступает департамент земельных отношений, третьим лицом привлечен департамент градостроительства и архитектуры города. В материалах суда указано, что истец требует внести изменения в договор аренды. Предварительное заседание по иску назначено на 14 ноября.

Напомним, право комплексного освоения пермской площадки на Иве (более 80 га) краснодарский строительный холдинг приобрел на торгах весной 2008 года, чтобы построить здесь около 1 млн кв. м жилья. По условиям аукциона компания должна была также за свой счет создать объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передать их муниципалитету безвозмездно. Срок договора дважды продлевался в связи с тем, что менялись местные градостроительные нормы и вносились поправки в генплан. По договору с администрацией Перми девелопер построил и в конце прошлого года передал один детский сад в собственность муниципалитета.

Гендиректор ООО «Ива-Девелопмент» Алексей Востриков не смог пообщаться сегодня из-за занятости.

Источник в мэрии Перми пояснил “Ъ-Прикамье”, что девелопер потребовал от мэрии продлить срок аренды земельного участка. Договор аренды участка истекает 30 июля 2021 года. К этому времени должны быть построены объекты инфраструктуры. «Понятно, что инвестор не успевает за два года их построить»,— пояснил собеседник. Напомним, что девелоперу необходимо еще построить амбулаторно-поликлиническое заведение на 450 посещений в смену с женской консультацией, станцией скорой помощи и травмпунктом, а также многофункциональный культурно-досуговый центр, второй садик на 350 мест и школу на 1626 мест.

В мэрии официальный комментарий пока не смогли предоставить.

По другим данным, девелопер не столько не успевает их построить, сколько его заботит экономика проекта. По информации “Ъ-Прикамье”, вчера состоялась встреча представителей застройщика и руководства Пермского края и города, на которой обсуждалось строительство социальных объектов в микрорайоне Ива.

По данным “Ъ-Прикамье”, застройщик озвучил, что его экономика строительства жилья не «срастается» со взятыми обязательствами по возведению объектов соцкультбыта.

По данным “Ъ-Прикамье”, губернатор Максим Решетников с пониманием отнесся к ситуации девелопера и готов обсуждать предложения, как выходить из ситуации.

При этом якобы была озвучена принципиальная позиция властей: либо выполнение взятых застройщиком социальных обязательств, либо расторжение соглашения.

Выходов может быть несколько. Один их них — застройщик возвращает незастроенные участки из аренды, для их освоения будет подобран новый инвестор. Другой выход — уступка части площадки краевым властям. Напомним, те видят Иву в качестве приоритетного места для аквапарка.