В Ростове ввели в эксплуатацию проблемный дом на ул. Тимофеева

После вмешательства прокуратуры в эксплуатацию был введен шестнадцатиэтажный дом на 256 квартир, строительством которого занималось АО «Ростовское», сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры по ЮФО. В пресс-службе прокуратуры Ростовской области „Ъ-Юг“ рассказали, что речь идет о доме по ул. Тимофеева, 14. Правоохранители установили, что срок сдачи объекта застройщик неоднократно переносил в течение длительного времени. Таким образом компания нарушала права 79 дольщиков.

Прокуратура внесла представление руководителю компании и включила дом в Единый реестр проблемных объектов Ростовской области. К решению вопроса привлекли межведомственную рабочую группу при прокуроре района, руководителей правоохранительных ведомств, районную администрации и службу судебных приставов.

В результате застройщик завершил строительство и сдал дом в эксплуатацию.

Дарья Голякова