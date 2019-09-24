Прокуратура обнаружила на счета экс-полицейских Самарской области многомиллионные суммы

В Самарской области три человека уволены из силовых структур в связи с утратой доверия. Поводом для этого стали скрытые многомиллионные суммы на счетах бывших правоохранителей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Как выяснили правоохранители, инспектор ДПС ГИБДД ООР ГУ МВД по Самарской области не указал в декларации о доходах информацию о 5,8 млн руб. на его счете. Его коллега скрыл от работодателя 8,6 млн руб. на счете его супруги. Также выяснилось, что бывший замглавы отдела по вопросам трудовой миграции регионального главка не сообщил о переведенных на счет его жены 7,3 млн руб. После этого прокуратура области внесла начальнику регионального ГУ МВД представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Георгий Портнов