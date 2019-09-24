Алексей Горбань возглавил орловское управление ФНС

Руководителем управления Федеральной налоговой службы по Орловской области назначен Алексей Горбань, сообщила пресс-служба регионального правительства. Нового главу ведомства губернатору Андрею Клычкову представила заместитель руководителя ФНС Светлана Андрющенко. Прежний глава регионального управления ФНС Сергей Маркевич покинул пост в феврале 2019 года, врио главы управления была назначена Алла Рубцова.

Алексей Горбань родился в 1981 году. С 2016 года работал замначальника управления по работе с задолженностью ФНС России, с августа 2018 года — начальником Межрайонной ИФНС России №19 по Московской области.

Ирина Лобанова