Нижегородская область оказалась в числе регионов, где разыскивают больше всего детей

В первом полугодии в следственные органы поступило 8,3 тыс. сообщений о пропаже детей (за весь 2018 год – 13,6 тыс.). Сейчас в розыске остаются 98 из них, сообщает Следственный комитет России по итогам оперативного совещания. Наибольшее количество находящихся в розыске несовершеннолетних отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

По итогам совещания не приводятся данные о количестве пропавших детей в каждом из регионов. На сайте нижегородского следственного управления СК РФ указано, что в розыске находятся девять человек, которые пропали в регионе несовершеннолетними.

Среди основных причин пропажи детей на совещании были названы отсутствие надлежащего контроля в детских социальных учреждениях, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни.

Анастасия Еремина