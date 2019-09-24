К 2021 году на установку дорожных камер в Удмуртии выделят 235 млн рублей

На установку комплексов автоматической фиксации нарушений в Удмуртии выделят 235 млн руб. к 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на премьера региона Ярослава Семенова.

«Изначально мы планировали установить пять таких комплексов, но фактически у нас будет девять новых рубежей контроля. Три из них — в Ижевске, по одному в Можге и Сарапуле, остальные — на загородных трассах. Нами разработан план развития этой системы до 2021 года. Общий объем финансирования составит 235 млн руб. Согласно плану, ежегодно на дорогах республики будут устанавливаться до 25 новых рубежей контроля, места установки которых в обязательном порядке проходят согласование с коллегами из нашего МВД»,— отметил господин Семенов.

Согласно данным УГИБДД МВД по Удмуртии, в 2018 году в Ижевске на 12,2% снизилось число ДТП в местах установки камер, а количество пострадавших уменьшилось на 21,1%. «За шесть лет нам необходимо в четыре раза сократить смертность в результате ДТП — с 13 до четырех человек на 100 тыс. населения в год»,— добавил Ярослав Семенов.